قنوات «هدى» ومركز «ركن الحوار» يوقّعان اتفاقية تعاون لخدمة الإسلام

تواصل- فريق التحرير:

وقَّعت شبكة قنوات هدى العالمية أمس الأول في الرياض اتفاقيةَ تعاون مع مركز ركن الحوار المختص في التعريف بالدين الإسلامي عبر الشبكة العنكبوتية لخدمة الإسلام.

وأكد المدير التنفيذي للشبكة الشيخ فؤاد بن عبد الرحمن الرشيد أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون بين الشبكة والمركز في التعريف بالإسلام بحيث تقوم شبكة قنوات هدى بإنشاء أيقونات وروابط حوار الإلكتروني في قنواتها الأربع باللغات الإنجليزية والروسية والألمانية ونشرها في كافة منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بشبكة قنوات هدى فيما يقوم مركز ركن الحوار بتشغيلها وإدارة محتواها، متوقعا أن تسهم هذه الاتفاقية في دخول العديد من المتابعين لهذه البرامج من غير المسلمين إلى الإسلام.

وأشاد الشيخ الرشيد بمركز الحوار الذي يعد مركزاً نموذجياً عالميًّا وغير ربحي، مشيراً إلى أن خدمة الحوار الإلكتروني في المركز هي عبارة عن برنامج تفاعلي عبر موقع إلكتروني ويتيح هذا البرنامج للمستفيدين الدخول في حوار فردي ومباشر مع أحد الدعاة المعرفين العاملين لتعريفه بالإسلام، مؤكدا في الوقت ذاته أن عدد المسلمين الجدد عن طريق المركز بلغ أكثر من 28 ألف شخص من 177 دولة حول العالم.

وقَّع الاتفاقية نائبُ رئيس مركز ركن الحوار المهندس أحمد بن عمر آل مديحج، ونائب المدير العام للشبكة الدكتور إبراهيم بن محمد التركي.