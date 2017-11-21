«الصحة» تتوصل للأشقاء الـ3 «المشوهين بالصحراء» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت وزارة الصحة مع مقطع الفيديو الذي تداوله مغردون منذ يومين، وأظهر ثلاثة أشقاء صغار يعيشون في الصحراء ويعانون من أمراض جلدية وعصبية وتشوهات في أجسادهم، وذلك بعد انتشار قضيتهم بشكل كبير.

وطلبت الصحة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” من المغردين مدّها بالمعلومات حول ذوي الأطفال، قبل أن تعلن أنها تمكنت من التواصل مع ذويهم وجارٍ عمل اللازم لحالتهم.

وغرد حساب “أخبار وزارة الصحة” حساب غير رسمي على “تويتر”، قائلاً: “بفضل الله الصحة تعلن أنه تم التواصل مع ذوي الأطفال الموجودين في المقطع أعلاه وجارٍ تقديم الخدمة لهم .. وشكراً لكم جميعاً لا أراكم الله مكروهاً”.

وكان نشطاء ومغردون قد تداولوا مقطع فيديو لـ 3 أطفال من أسرة واحدة يعانون من أمراض جلدية وأمراض في العظام، شوّهت أجسادهم، ما جعلهم غير قادرين على المشي، إضافة إلى معاناتهم الشديدة من آثار المرض، وإقامتهم في الصحراء.

وبيّن المقطع الإخوة الثلاثة وهم غير قادرين على الحركة السوية، إضافة إلى أن أطراف اليدين غير مكتملة، ويعانون أيضاً من أمراض جلدية شوّهت البشرة، وأثرت عليهم جسدياً ونفسيًا، فعزلتهم عن العالم.

وتعاطف كثير من المغردين مع الأطفال الثلاثة، مطالبين باحتضانهم بسرعة ورعايتهم طبياً واجتماعياً ونفسياً، وتلمّس احتياجاهم وتلبيتها، نظراً للوضع الصعب الذي يعيشون فيه، خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء، حيث يزيد الإحساس بآلام هذه الأمراض العصبية، وهو ما تجاوبت معه وزارة الصحة سريعاً.