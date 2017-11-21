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إيقاف 6 منشآت استقدام بالرياض لمخالفتها الضوابط 

إيقاف 6 منشآت استقدام بالرياض لمخالفتها الضوابط 
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تواصل – فريق التحرير:

أوقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نشاط الاستقدام مؤقتاً، عن 6 منشآت في منطقة الرياض، لمخالفتها اللائحة التنفيذية لضوابط وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام، وعدم الالتزام بالعقود المبرَمة مع العملاء.

ودعا المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، عملاء الوزارة ممن لديهم شكاوى أو ملاحظات على أداء مكاتب وشركات الاستقدام إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم، من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، حيث يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، حرصًا من الوزارة على حفظ حقوق المواطن، وحمايته من التحايل أو عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المتعاقدة، أو من خلال موقع “مساند” الإلكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية على الرابط: HTTPS://WWW.MUSANED.GOV.SA/.

وأكد أباالخيل استمرار الحملات والزيارات الرقابية على مختلف مكاتب وشركات الاستقدام في المملكة، للتحقق من تطبيق الأنظمة، والتحقق من مدى التزام مزودي الخدمة (مكاتب وشركات) بالضوابط والقواعد الخاصة بالاستقدام.

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