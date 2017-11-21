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إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الأول في حسابات المستفيدين

إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الأول في حسابات المستفيدين
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تواصل – الرياض:
أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الأول في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي تشمل المعاشات الضمانية، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، بعد دمجها في حساب واحد.
وقال الدكتور إبراهيم الشافي وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين والمستفيدات بلغت 1.556.718.67 ريالًا، مضيفاً أن عدد المستفيدين والمستفيدات الذين تم إيداع المبالغ المالية في حساباتهم للشهر الحالي بلغ 888.948 مستفيدا، حيث تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم.
وبلغت المساعدات الضمانية للمستفيدين 1,280,018,277، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 181,656,888 ريالًا، وصرف 95,043,505 ريالات لسداد جزء من فواتير الكهرباء.

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