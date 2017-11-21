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«تواصل» ترصد الأمطار في مكة وجدة والمدينة.. احتجازات واستنفار ومناظر رائعة (صور وفيديوهات)

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تواصل – الرياض:

شهدت الحالة المطرية في مكة المكرمة وجدة ومحافظاتها والمدينة المنورة وعدد من محافظاتها، حالة استنفار كبرى من فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر وجميع الجهات المعنية، وأعلن تنفيذ خطط الطوارئ المعدة في هذه الحالات الجوية، وأعلنت إدارات التعليم تعليق الدراسة اليوم في جميع المدارس، وعلقت جامعات الملك عبدالعزيز وجدة وأم القرى والجامعة الإسلامية والمعاهد الدراسة بسبب استمرار هطول الأمطار والتقلبات الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

بلاغات واحتجازات

وأعلن الدفاع المدني أنه يباشر في ينبع 40 بلاغاً منها 4 بلاغات احتجاز تمت معالجتها دون أي إصابات، وباقي البلاغات كانت حول الأودية التي سالت وهي: سيل وادي عرضة، وسيل بير القصيمي، وسيل وادي القويز طريق العيص، وسيل وادي عباثر طريق العيص.

كما باشر الدفاع المدني في دومة الجندل بلاغاً عن احتجاز سيارة بأحد تجمعات مياه الأمطار فيها عائلة مكونة من 8 أشخاص في مزارع المرير، وتم إخراجهم بصحة جيدة، وباشر الدفاع المدني في العلا عدة احتجازات نتيجة الأمطار الغزيرة، وتم إنقاذ 25 شخصاً وهم بصحة جيدة.

تنبيه متقدم

وقالت مصلحة الأرصاد في تنبيه متقدم، إن أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تصحب بزخات من البرد على منطقتي القصيم وحائل، وتستمر الحالة حتى الساعة العاشرة مساءً.

ودشّن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عدداً من الهشتاقات أبرزها #صوت_المطر، #أمطار_المدينة، #أمطار_جدة، رصد المغردون الحالة المطرية في مناطق المملكة.

عواصف الغربية

وغرد فريق عواصف الغربية، وهو فريق تطوعي يضم نخبةً من خبراء الطقس والراصدين الميدانيين والمهتمين بالأمطار والبيئة، فجر اليوم يقول: شمال جدة الآن أمطار غزيرة اللهم اجعلها سقيا رحمة للعباد والبلاد.”

وقالت يارا الغامدي‏، إنها سهرت حتى الصباح تنتظر المطر في جدة، ولكن لم تُفصِح عن السبب، ونفس المعنى غردت به أسماء الحربي‏ وقالت “جالسه انتظر المطر”، وغرد فايز الحارثي‏ بمقطع فيديو عن الأمطار في شمال جدة، وتغنت رهام رشاد فراش‏ بقدوم الأمطار وقالت: “يا مطرة حطي حطي.”

صور البرق والمطر

وغرد ماجد فتيني‏ من ينبع بمقطع فيديو عن صور البرق والمطر، وقال: “هذه ليست ألعاب نارية ولكن منظر للبرق في سماء ينبع عند هطول الأمطار، وقفت عاجزاً عن وصف هذا المشهد.”

وقالت عيوش القرني‏: “اللهم بشرنا بقطرات من بركات رحمتك، تسقي بها العباد والدواب والبلاد، واجعلها سقيا رحمه لاسقيا عذاب تجلوا بها قلوبنا، وتتغشانا بها رحمتك وتستجاب فيها دعواتك ياحي ياقيوم ياذا الجلال والإكرام.”

استنفار أمني

ورصد صاحب حساب “بيت الملوك”، حركة طائرات الدفاع المدني في سماء جدة وقال: فرق الدفاع المدني والجهات المعنية ما قصرت كل شوي هيلكوبتر تجول سماء جدة بارك الله فيهم وجزاهم عنا خير الجزاء عين من أعين بلادي الحبيبة، تسهر لأجلنا ومازال ناكري معروف هذاالبلد في ازدياد اللهم أعطهم على قد خبث نواياهم على هذه البلاد الطيبه، واحفظ بلادي وشعبي وحكامهم من كل سوء.”

وغرد أحمد الحدري‏ بمقطع فيديو يصور الأمطار بمدخل مدينة أملج الجنوبي، وقال:”صاعقه تقطع الكهرباء”، وحذر عبداله حمدي من الخروج وقال: “انا في ثول الآن والمطر شديد ما شفت قبل كدا من سنين طويلة.. انتبهو لا أحد يخرج.. !”

 

 

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