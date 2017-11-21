«النيابة» تخاطب الإنتربول لضبط «أكاديمي عربي» دهَس راعي غنم وفرَّ إلى بلاده

تواصل – الباحة

كشفت مصادر عدلية، عن توجيه النيابة العامة بالباحة خطاباً لجهات الاختصاص لاستدعاء وإحضار “أكاديمي عربي – هارب” مُدان بالتسبب في مقتل “راعي أغنام آسيوي” على طريق جامعة الباحة القديم قرب العقيق.

ووفقاً لـ«عكاظ» فإن للنيابة حق الاستعانة بالإنتربول لجلب المتهم، رغم أن دولة الأكاديمي لا تُسلِّم مواطنيها وتتيح محاكمتهم داخل بلدانهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تسبب الأكاديمي الذي كان يعمل في “جامعة الباحة” لأعوام طويلة، في وفاة راعي أغنام آسيوي عندما دهسه بسيارته المسرعة وهرب من مسرح الحادثة قبل أن يُخفي سيارته لمدة 20 يوماً حتى لا يتعرف عليه رجالُ الأمن.

بعد ذلك أنهى الأكاديمي إجراءات مغادرته للبلاد بحجة الظروف القاهرة التي تستدعي سفره، وبعد وصوله إلى بلاده بعث برسالة لـ”جامعة الباحة” يعتذر فيها عن العودة مدعياً إصابته بمرض السرطان.

وبحسب المصدر العدلي فإن الأكاديمي ملزم بالحضور لسداد الدية التي لا تسقط من ذمته بالهرب، مؤكداً أنه لا عقوبة حدية ولا جنائية عليه، كون جنايته خارج إطار القتل العمد.

وأعرب المصدر عن أمله في مبادرة الأكاديمي الهارب بتسليم نفسه وإنهاء ملف القضية بدفع الدية لأسرة القتيل.