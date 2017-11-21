مصادر: استثناء النساء من هذه العقوبات في المخالفات المرورية

تواصل – الرياض:

قالت مصادر إن الجهات المشاركة في وضع اللائحة التنفيذية التي ستضم اشتراطات تنظيمية لقيادة المرأة للسيارة تدرس مقترحا قدم يهدف إلى استثناء النساء من بعض العقوبات التي تضمنتها لائحة المخالفات المرورية الجديدة.

وطبقاً لهذه المصادر، بررت هذه الجهات استثناء النساء، بأن بعض العقوبات للمخالفات المرورية لا تتناسب مع طبيعة النساء، ومنها ما يستوجب إيقاف قائد المركبة في بعض الحالات المخالفة.

وأشار المصدر -طبقاً لـ”الوطن”- إلى أن المقترح المقدم جاء تماشيا مع العادات والتقاليد المجتمعية التي تقدم كافة التسهيلات أمام النساء، خاصة في تيسير العقبات التي قد تقف في طريق تعليم النساء القيادة، وكسر حاجز الخوف من الغرامات المفروضة على المخالفين والتي ينص بعضها على توقيف صاحب المركبة في بعض الحالات ودفع غرامة مالية، حسب قوله.

المصدر بيَّن “أن المقترح طُرح على اللجنة بأن يُكتفي بدفع الغرامة دون التوقيف فيما يخص مخالفات النساء أثناء قيادة المركبات”.

وكشف المصدر أنه سوف يعقد الأسبوع القادم اجتماع بالإدارة العامة للمرور لتحديد موعد انطلاق التدريب في مدارس تعليم القيادة بكافة المناطق.