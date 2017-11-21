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أطعمة تساعد في إزالة الدهون عن الكبد

أطعمة تساعد في إزالة الدهون عن الكبد
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تواصل – وكالات:

يخزّن الجسم الدهون في مواضع عديدة منه كعازل للبرودة، وليعيد استخدامها كطاقة عند الحاجة. لكن عند زيادة الدهون في الكبد قد يكون ذلك بداية الإصابة بمرض الكبد الدهني، ويوجد نوعان من الكبد الدهني الأول: كحولي، والثاني: غير كحولي، كذلك قد تزداد الدهون على الكبد في بعض حالات الحمل. إليك أفضل الأطعمة التي تساعد على إزالة الدهون عن الكبد:

تقليل السعرات الحرارية التي يتم تناولها، وزيادة كمية الألياف أول إجراءات النظام الغذائي الذي يساعد على تخفيف الدهون عن الكبد. لعمل ذلك عليك التوقّف عن أكل الكربوهيدرات البسيطة، مثل الدقيق الأبيض، وتناول الخبز الأسمر والبطاطس والأرز البني، والابتعاد تماماً عن الدهون الحيوانية، أي تناول اللحوم الخالية من الدهون.

وقد وجدت دراسات أن الثوم من العناصر الأساسية التي يحتاجها الكبد لإزالة الدهون. لذا، يمكنك تناول مكمّلات الثوم إلى جانب استخدامه باستمرار في الطهي.

وإلى جانب الثوم من الضروري تناول أحماض أوميغا3 الدهنية لأنها تساعد على خفض الدهون غير الصحية المتراكمة على الكبد. توجد أحماض أوميغا3 في الأسماك الزيتية مثل السلمون والتونة والسردين، والمكسرات وخاصة الجوز، وبذور الكتّان.

وتحث التوصيات الغذائية التي تهدف إلى إزالة دهون الكبد الزائدة على شرب القهوة والشاي الأخضر والأسود، وأكل البروكلي والأفوكادو وزيادة حصة البروتين النباتي على حساب الحيواني.

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