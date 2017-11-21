شركة تصمم أذكى وأصغر خزنة آمنة في العالم للسفر

تواصل- وكالات:

صممت شركة أمريكية تدعى “iKeyp” ما اعتبرته أذكى وأصغر خزنة آمنة في العالم يحتاجها كل مسافر لتأمين أغراضه الثمينة الصغيرة من مجوهرات ووثائق هامة وساعات قيّمة وغيرها.

وغالباً ما يحتاج رجال الأعمال إلى حقيبة أكثر أماناً، وهذا ما تقدمه خزنة “iKeyp Pro Safe” التي تمنح صاحبها إغلاقها إما عن طريق رقم سري أو مفتاح أو بواسطة تطبيق على الهاتف الذكي سواء آي فون أو أندرويد.

وإذا حاول شخص ما فتح الخزنة وأدخل رمزاً خاطئاً، يتم إرسال إخطار فوري إلى الهاتف يُنبه صاحب الخزنة بمحاولة فتحها.

وتتوفر هذه الخزنة الذكية على بسعر 149 دولاراً، وتحتاج إلى بطاريات من نوع “إيه إيه-AA”، بحسب موقع “بي جي آر” الإلكتروني.