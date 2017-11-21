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«الغذاء والدواء» تحذر من دواء قد يسبب «الموت القلبي المُفاجئ»

«الغذاء والدواء» تحذر من دواء قد يسبب «الموت القلبي المُفاجئ»
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تواصل – الرياض:

أعلنت هيئة الغذاء والدواء أنها حددت وحصرت استخدامات مستحضر «موتيليوم» المعروف علميا بدواء دومبيريدون، مشيرة إلى احتمال تسبب الدواء لأعراض خطيرة والموت القلبي المفاجئ والرجفان البطيني، خصوصا عند استخدامه بجرعات كبيرة ولفترات طويلة.

وأطلقت الهيئة تنبيهات للممارسين الصحيين والمرضى في هذا الشأن، منوهة إلى أنها حصرت استخدام دومبيريدون على علاج حالات القيء والغثيان ولفترة قصيرة وبجرعات منخفضة على ألا تتجاوز الجرعة اليومية للمراهقين والبالغين الذين يبلغ وزنهم أكثر من 35 كيلو غراما على 10 ً ملجم ثلاث مرات يوميا عن طريق الفم أو 30 ً ملجم مرتين يوميا عن طريق الشرج لمدة أسبوع.

وبينت هيئة الغذاء والدواء عبر موقعها الرسمي إلى أنه يجب ألا تتجاوز الجرعة للأطفال الذين يبلغ وزنهم أقل من 35 كيلو غراما عن 25.0 ً ملجم لكل كيلو غرام ثلاث مرات يوميا لمدة أسبوع.

وشددت الهيئة في بيان صحفي أمس، على منع استخدام المستحضر لمرضى فشل القلب والنوبات والذبحات مع تأكيد استمرارها لمتابعة ورصد كل ما يستجد من معلومات تخص سلامة ومأمونية الدواء المستخدم في المملكة. وحثت الممارسين الصحيين والمرضى عـلى إبلاغ المركز الـوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عـند حدوث أي أعراض جانبية من استخدام الأدوية.

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