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وزير النقل: تشغيل قطار الحرمين خلال 5 أشهر

وزير النقل: تشغيل قطار الحرمين خلال 5 أشهر
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تواصل- مكة:

قال وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي، إن موعد التشغيل الرسمي لقطار الحرمين في الربع الأول من العام القادم، خلال خمسة أشهر القادمة، وفقا لـ”عكاظ”.

وأوضح، أن المشروع قارب على نهايته وما تبقى سيكتمل مع بداية العام الميلادي القادم، مشيرا إلى أن الكثير من العقبات واجهت تنفيذ المشروع، بسبب ضخامته والتعقيدات الهندسية.

وتابع، أن هناك خطة شاملة في وزارة النقل لطرح تغطية بعض المناطق بمشروع السكك الحديدية، إذ تمت مناقشة ذلك خلال ورشة عمل أقيمت في الرياض قبل ثلاثة أشهر.

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بورصة تواصل

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