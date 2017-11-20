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تعرف على توقعات الطقس والأمطار اليوم
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل السواحل منها) وتمتد إلى المناطق (حائل، القصيم، رفحا، حفر الباطن، الدوادمي والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية).

كما يُتوقع تكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة. في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية والجوف مصحوبه بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

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