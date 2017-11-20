خلال شهر واحد.. 626 مسلما جديدا بـ«دعوي الروضة»

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كشفت إحصائية صادرة من المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بحي الروضة، خلال شهر صفر من العام 1439هــ عن إسلام “626” شخصاً بمعدل “22” مسلما جديدا يومياً، ليصبح إجمالي عدد المسلمين “53.099” منذ افتتاح المكتب في العام 1413هـ.

ووزع المكتب العديد من المواد الدعوية والتعليمية، حيث بلغ عدد المطويات والكروت الموزعة (57.500) كارتاً ومطوية، وبلغ عدد الكتب الموزعة (26.941) كتاباً، كما بلغ عدد المستفيدين من الدروس والمحاضرات التي أقيمت أكثر من (52.289) مستفيدا، وبلغت عدد المواد الصوتية الموزعة (37.750) سي دي، فيما بلغ عدد المستفيدين من الدعوة الإلكترونية أكثر من 4.573.386 مستفيدا ولله الحمد والمنة.

وأوضح الشيخ توفيق بن قاسم الشرهان ـمدير المكتب- أن الخطة ولله الحمد تسير وفق ما خطط لها، وأن هذه الإنجازات كانت بفضل الله ثم بدعم الخيرين لجميع أنشطة وبرامج المكتب، وكذلك الاستفادة من التقنيات المتطورة وتسخيرها في الدعوة إلى الله.