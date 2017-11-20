خلال شهر واحد.. 626 مسلما جديدا بـ«دعوي الروضة»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل
أقرا الخبر
«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار
أقرا الخبر
أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض
أقرا الخبر
بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي
أقرا الخبر
مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)
أقرا الخبر
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع
أقرا الخبر
«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

ترشيحاتنا

شرطة الرياض تكشف غموض مقتل مواطن إثر إطلاق نار بأحد شوارع العاصمة

شرطة الرياض تكشف غموض مقتل مواطن إثر إطلاق نار بأحد شوارع العاصمة

«تغريدة» خاطئة لشاب سعودي تستدعي تدخل 3 دول

«تغريدة» خاطئة لشاب سعودي تستدعي تدخل 3 دول

الإعلان عن نتائج اختبار القدرات «قياس».. رابط الاستعلام بالداخل

الإعلان عن نتائج اختبار القدرات «قياس».. رابط الاستعلام بالداخل

توضيح من «الأرصاد» عن التحركات المتوقعة للمنخفض الجوي

توضيح من «الأرصاد» عن التحركات المتوقعة للمنخفض الجوي

خلال شهر واحد.. 626 مسلما جديدا بـ«دعوي الروضة»

خلال شهر واحد.. 626 مسلما جديدا بـ«دعوي الروضة»
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت إحصائية صادرة من المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بحي الروضة، خلال شهر صفر من العام 1439هــ عن إسلام “626” شخصاً بمعدل “22” مسلما جديدا يومياً، ليصبح إجمالي عدد المسلمين “53.099” منذ افتتاح المكتب في العام 1413هـ.

ووزع المكتب العديد من المواد الدعوية والتعليمية، حيث بلغ عدد المطويات والكروت الموزعة (57.500) كارتاً ومطوية، وبلغ عدد الكتب الموزعة (26.941) كتاباً، كما بلغ عدد المستفيدين من الدروس والمحاضرات التي أقيمت أكثر من (52.289) مستفيدا، وبلغت عدد المواد الصوتية الموزعة (37.750) سي دي، فيما بلغ عدد المستفيدين من الدعوة الإلكترونية أكثر من 4.573.386 مستفيدا ولله الحمد والمنة.

وأوضح الشيخ توفيق بن قاسم الشرهان ـمدير المكتب- أن الخطة ولله الحمد تسير وفق ما خطط لها، وأن هذه الإنجازات كانت بفضل الله ثم بدعم الخيرين لجميع أنشطة وبرامج المكتب، وكذلك الاستفادة من التقنيات المتطورة وتسخيرها في الدعوة إلى الله.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

نسيان طفل داخل حافلة لساعات (فيديو)

نسيان طفل داخل حافلة لساعات (فيديو)

ضمن برنامج «كي يولد من جديد».. 46 مسلماً جديداً يؤدون الحج

ضمن برنامج «كي يولد من جديد».. 46 مسلماً جديداً يؤدون الحج

439 مسلما جديدا بـ«دعوي الروضة» خلال شهر رجب الماضي

439 مسلما جديدا بـ«دعوي الروضة» خلال شهر رجب الماضي

15 من أبناء الجاليات يسلمون يوميّاً عبر موقع «دين الإسلام» بالرياض

15 من أبناء الجاليات يسلمون يوميّاً عبر موقع «دين الإسلام» بالرياض

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم
تقارير وحوارات

«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم

المزيد
والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع
تقارير وحوارات

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

المزيد
على هامش الحياة.. أم في صميمها؟
مقالات

على هامش الحياة.. أم في صميمها؟

المزيد
الحب والمودة بين الزوجين
تدوينات حرة

الحب والمودة بين الزوجين

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>