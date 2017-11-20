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«تقنية الطائف» تفتح باب التقديم لبرنامج البكالوريوس الشامل

«تقنية الطائف» تفتح باب التقديم لبرنامج البكالوريوس الشامل
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تواصل – واس:

أعلنت الكلية التقنية بالطائف عن بدء التقديم لبرنامج البكالوريوس للفصل التدريبي الثاني، عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للفترة الصباحية والمسائية.

وأوضح عميد الكلية التقنية المهندس حمد القاسم أن فترة التقديم ستنتهي بتاريخ 21/3/1439هـ، مبيناً أن البرنامج الذي يستمر لمدة سنتين ونصف يتميز بحصول المتدرب على بكالوريوس في التقنية الإدارية للتخصصات الإدارية وغير الهندسية، والحصول على بكالوريوس في الهندسة التقنية للتخصصات الهندسية التطبيقية في (القوى الكهربائية، وهندسة دعم النظم والشبكات والإدارة والمحاسبة).

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