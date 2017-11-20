بصحة جيدة.. أصغر طفلة مبتسرة بالجوف تخرج من مستشفى طبرجل

تواصل – أحمد الرمال:

غادرت الطفلة “ريلام” حضانة مُسْتَشْفَى طبرجل العام، صباح الاثْنَيْنِ، بعد مضي ١١٢ يوماً، بوزن ١٩٠٠ جرام وبصحة جيدة من دون مضاعفات، وذلك بعد أن وُلدت في الأسبوع الـ ٢٤ من الحمل بوزن 570 جراماً عند الولادة.

وقال الدكتور نايف الشراري، الاسْتشَاري المطور لوحدة حديثي الولادة بمُسْتَشْفَى طبرجل العام ومدير برنامج تحسين خدمات حديثي الولادة بالمِنْطَقَة الشمالية والمشرف على الحالة ‘‘إن الأم دخلت المُسْتَشْفَى بتاريخ ١٣/٦/١٤٣٨ وكان المخاض قد فاجأها مع وجود نزيف، وحين أجريت لها الفحوص اللازمة تبيّن أنها ولادة مبكرة، فتم عمل عملية قيصرية لها بعدها تم عمل تنفس صناعي للطفلة مع إعطائها مادة (السيرفاكتنت) لتساعدها على اكْتِمَال الرئتين‘‘.

وأَضَافَ، بِفَضْل من الله تعالى تلقت الطفلة رعاية طبية فائقة، وحصلت خلال فترة بقائها بالمُسْتَشْفَى على كل ما تحتاجه من أدويه ومحاليل ومضادات حيوية وفحوصات للقلب وأشعة صوتية للدماغ وأشعة صوتية لأعضاء البطن، وفحص لشبكية العينيين، والتي أَظْهَرَت النتائج سلامتها.

يُذْكَرُ أَنَّ مُسْتَشْفَى طبرجل العام حَقَّقَ نسبة ٩٩.٥ ٪‏ في جودة الفحوصات المبكرة للأطفال حديثي الولادة في فحص القلب والسمع الشهر الماضي.