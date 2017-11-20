الرياض.. «المرور» يستدعي قائد الحافلة المدرسية «المتهور» داخل حي سكني

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور أنها استدعت سائق الحافلة المدرسية، والذي تَمَّ رَصْدُه من مواطنين يقود بسرعة عالية داخل أحد الأحياء السكنية بالرياض، للتحقيق معه.

وكان رواد مواقع التواصل قد تداولوا مقطع فيديو يوثق قيادة السائق للحافلة بسرعة عالية، بينما كانت محملة بطلاب في المرحلة الابتدائية؛ مِمَّا يعرض حياتهم وحياة أَهَالِي الحي والمركبات للخطر، وَتَمَّ رَصْدُ لوحات الحافلة في نهاية المقطع.

وقالت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إنها استدعت السائق، وجرى التحقيق معه للتأكد من حمله رخصة قيادة سارية، ثم إحالة موضوعه إلى الهَيْئَة المرورية لإِصْدَار القرار اللازم حياله.