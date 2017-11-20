شرطة الرياض تكشف غموض مقتل مواطن إثر إطلاق نار بأحد شوارع العاصمة

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط عدد من الجناة متهمين في جريمة قتل أحد الأشخاص بإطلاق النار عليه، من سلاح رشاش، غرب العاصمة الرياض.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، فواز الميمان، أنه بتاريخ 1/3/1439 تلقت غرفة عمليات دوريات الأمن بلاغاً عن إطلاق نار في أحد الشوارع العامة غرب العاصمة الرياض نتج عنه مقتل أحد الأشخاص، وبانتقال الجهات المختصة لمعاينة مسرح البلاغ ومباشرة إجراءات الضبط الجنائي عثر على شخص متوفى (مواطن في العقد الثالث من العمر) جراء تعرضه لإطلاق النار من سلاح نوع رشاش، وفرار الجناة على متن مركبة من نوع (هونداي / أكسنت) تم طمس معلومات لوحاتها.

وأضاف الميمان أنه جرى على الفور التعميم عن المركبة وفق الأوصاف التي أدلى بها الشهود، وبتوفيق من الله تمكنت الفرق التابعة لإدارة دوريات الأمن بمدينة الرياض؛ إثر جهود ميدانية متواصلة من تحديد الاشتباه في أحد الجناة وضبطه في كمين محكم، وضبط بقية مرافقيه في وقت لاحق (ثلاثة مواطنين جميعهم في العقد الثاني من العمر)، وبحوزتهم سلاح الجريمة حيث أقر أحدهم بالترجل من المركبة وإطلاق النار على المجني عليه من سلاح نوع رشاش إثر خلاف سابق بينهما وأرداه قتيلاً.

وتابع متحدث شرطة الرياض أنه تم التحفظ على المتهمين، وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض، حسب الاختصاص وفق نظام الإجراءات الجزائية.