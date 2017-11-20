شرطة الرياض تكشف غموض مقتل مواطن إثر إطلاق نار بأحد شوارع العاصمة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل
أقرا الخبر
«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار
أقرا الخبر
أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض
أقرا الخبر
بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي
أقرا الخبر
مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)
أقرا الخبر
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع
أقرا الخبر
«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

ترشيحاتنا

تعرّف على الإدارات التعليمية والجامعات التي علقت الدراسة غداً

تعرّف على الإدارات التعليمية والجامعات التي علقت الدراسة غداً

الإعلان عن نتائج اختبار القدرات «قياس».. رابط الاستعلام بالداخل

الإعلان عن نتائج اختبار القدرات «قياس».. رابط الاستعلام بالداخل

توضيح من «الأرصاد» عن التحركات المتوقعة للمنخفض الجوي

توضيح من «الأرصاد» عن التحركات المتوقعة للمنخفض الجوي

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

شرطة الرياض تكشف غموض مقتل مواطن إثر إطلاق نار بأحد شوارع العاصمة

شرطة الرياض تكشف غموض مقتل مواطن إثر إطلاق نار بأحد شوارع العاصمة
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط عدد من الجناة متهمين في جريمة قتل أحد الأشخاص بإطلاق النار عليه، من سلاح رشاش، غرب العاصمة الرياض.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، فواز الميمان، أنه بتاريخ 1/3/1439 تلقت غرفة عمليات دوريات الأمن بلاغاً عن إطلاق نار في أحد الشوارع العامة غرب العاصمة الرياض نتج عنه مقتل أحد الأشخاص، وبانتقال الجهات المختصة لمعاينة مسرح البلاغ ومباشرة إجراءات الضبط الجنائي عثر على شخص متوفى (مواطن في العقد الثالث من العمر) جراء تعرضه لإطلاق النار من سلاح نوع رشاش، وفرار الجناة على متن مركبة من نوع (هونداي / أكسنت)  تم طمس معلومات لوحاتها.

وأضاف الميمان أنه جرى على الفور التعميم عن المركبة وفق الأوصاف التي أدلى بها الشهود، وبتوفيق من الله تمكنت الفرق التابعة لإدارة دوريات الأمن بمدينة الرياض؛ إثر جهود ميدانية متواصلة من تحديد الاشتباه في أحد الجناة وضبطه في كمين محكم، وضبط بقية مرافقيه في وقت لاحق (ثلاثة مواطنين جميعهم في العقد الثاني من العمر)، وبحوزتهم سلاح الجريمة حيث أقر أحدهم بالترجل من المركبة وإطلاق النار على المجني عليه من سلاح نوع رشاش إثر خلاف سابق بينهما وأرداه قتيلاً.

وتابع متحدث شرطة الرياض أنه تم التحفظ على المتهمين، وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض، حسب الاختصاص وفق نظام الإجراءات الجزائية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مصر.. زوجة تستأجر أشخاصاً لابتزاز زوجها السعودي مالياً

مصر.. زوجة تستأجر أشخاصاً لابتزاز زوجها السعودي مالياً

«الصحة»: إصابة مواطن بـ«كورونا» في بيشة بسبب مخالطة الإبل

«الصحة»: إصابة مواطن بـ«كورونا» في بيشة بسبب مخالطة الإبل

حفل غنائي لمطربة لبنانية في الرياض يثير الجدل

حفل غنائي لمطربة لبنانية في الرياض يثير الجدل

قريب المعتدى عليه بالأحساء: لم نعرف بالواقعة إلا بعد انتشار الفيديو

قريب المعتدى عليه بالأحساء: لم نعرف بالواقعة إلا بعد انتشار الفيديو

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم
تقارير وحوارات

«تواصل» تلتقي «الغانم» صاحب مبادرة تكريم عمال النظافة في الدلم

المزيد
والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع
تقارير وحوارات

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

المزيد
على هامش الحياة.. أم في صميمها؟
مقالات

على هامش الحياة.. أم في صميمها؟

المزيد
الحب والمودة بين الزوجين
تدوينات حرة

الحب والمودة بين الزوجين

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>