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شاحنة تصطدم بـ16 سيارة في جسر الميناء بجدة

شاحنة تصطدم بـ16 سيارة في جسر الميناء بجدة
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تواصل – فريق التحرير:

اصطدمت شاحنة صهريج مياه بـ 16 مركبة، وذلك بعد اصطدامها بأحد مخارج جسر الميناء في جدة؛ بسبب عطل في المكابح، مساء اليوم الاثْنَيْنِ؛ مِمَّا تسبب في وقوع إصابات.

وأَوْضَحَ الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأَمْنية بوزارة الدَّاخِلِيَّة” عمليات 911″، مساء الاثْنَيْنِ (20 نوفمبر 2017)، أنه ورد بلاغ باصطدام شاحنة بـ16 مركبة بسبب عطل في المكابح، بجسر الميناء في جدة.

وأَضَافَ، أن الحادث نَتَج عنه إِصَابَة شخصين اثْنَيْنِ، وبَاشَرَت الجهات المختصة إِجْرَاءَاتها اللازمة تجاه الحادث.

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