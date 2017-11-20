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سرقة مال يتيم خلال إقامته في دار رعاية.. ومسؤول الدار: سنحل المشكلة

سرقة مال يتيم خلال إقامته في دار رعاية.. ومسؤول الدار: سنحل المشكلة
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تواصل – فريق التحرير:

قال المواطن طراد عبدالعزيز، أحد أبناء مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام: ‘‘إنه فوجئ بعد قضائه أربع سنوات في إِحْدَى دُور الأيتام، بسحب مبالغ مالية من رصيده في الفترة التي كان فيها نزيلاً في الدار‘‘.

وَأكَّدَ طراد في اتصال مع برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، اليوم، أنه يملك 9 صناديق أَسْهم، ولم يجد ريالاً واحداً في كل صندوق.

بِدَوْرِهِ تعهد المدير التنفيذي لمؤسسة إخاء، همام بن جريد، بحل مشكلة طراد منسوب المؤسسة، مُؤكِّدَاً أن سلب أموال يتيم هذا ليس فساداً.. بل فساد مضاعف”.

وَأَشَارَ إلى أن المؤسسة تشرف على الأيتام بعد خروجهم من دور الرعاية التابعة للوزارة، من سن 18 إلى 30 عاماً، وتقدم خدمات المسكن، والتعليم، والتوظيف، والزواج لهم، كما أنها مسؤولة مسؤولية كاملة عن كل ما يخص حياة اليتيم، وتعدّ أسرة بديلة له.

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