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مصر.. زوجة تستأجر أشخاصاً لابتزاز زوجها السعودي مالياً

مصر.. زوجة تستأجر أشخاصاً لابتزاز زوجها السعودي مالياً
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت الجهات الأمنية في مصر القبض على مواطنة مصرية استأجرت عِدَّة أشْخَاص لإجْبَار زوجها السعودي على توقيع إيصالات أمانة؛ بهَدَف ابتزازه مالياً، بعد رغبتها في الانفصال عنه.

الواقعة حدثت في مدينة ساحلية بدلتا مصر، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بَلَاغَاً من المواطن السعودي “عباس.ج.م”، يبلغ من العمر 70 عاماً، وكان يعمل مدرساً؛ وَهُوَ الآن بالمعاش، يتضرر فيه من اقتحام أشْخَاص مجهولين شقته السكنية التي يقطن بها وإكراهه على توقيع 7 إيصالات أمانة على بياض وعدد 2 ورقة فولسكاب على بياض، تحت تهديد سلاح أبيض “مطواة” بحوزة أحدهم، ولاذوا بالفرار ولم يعرف سبباً لذلك.

وبعد تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي، تَوَصَّلَت التحريات إلى أن مرتكبي الواقعة كل من “أشرف. م. ع” 32 سنة عامل، و”شعبان. إ. ف” 30 سنة عامل، وبتقنين الإِجْرَاءَات تمكن فريق البحث من ضبط المتهمين، وبحوزة الأول سلاح أبيض “مطواة” وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بتحريض من زوجة المبلغ عرفياً “ياسمين. ف. م”، 23 سنة، ربة منزل، وصديق المبلغ “عمرو. م. أ” 30 سنة سمسار عقارات؛ وَذَلِكَ لِرغبة المذكورة في الانفصال عن زوجها.

وبإِرْشَادهم تم ضبط إيصالات الأمانة والورقتين، وضبط المتهمين الثالثة والرابع، وَتَمَّ التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرف النيابة العامة.

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التعليقات (٢)اضف تعليق

  2. ١
    شوية صيع مع امرأة ليس لها دين كيف تعمل ذلك ومع زوجها

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