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الرئيس الأمريكي يعلن تصنيف كوريا الشمالية كدولة راعية للإرهاب

الرئيس الأمريكي يعلن تصنيف كوريا الشمالية كدولة راعية للإرهاب
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تواصل – واس:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تصنيف الولايات المتحدة لكوريا الشمالية كدولة راعية للإرهاب.

وقال في كلمته التي ألقاها بالبيت الأبيض اليوم: “إن هذا التصنيف كان ينبغي أن يحدث منذ فترة طويلة، وبالإضافة إلى تهديد العالم بالدمار النووي، فإن كوريا الشمالية قد دعمت مراراً أعمال الإرهاب الدولي، بما في ذلك الاغتيالات على الأراضي الأجنبية”.

وأكد ترامب، أن هذا التصنيف سيؤدي إلى فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية والأشخاص المرتبطين بها، ويدعم حملتنا القصوى للضغط لعزل النظام”، مشيراً إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية ستعلن غداً عقوبات إضافية، وكبيرة جداً على كوريا الشمالية.

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