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بالفيديو.. المرض ينهش أجساد 3 أطفال ودعوات لعلاجهم

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تواصل – فريق التحرير:

كشف مقطع فیديو عن 3 أطفال من أسرة واحدة يعانون من أمراض جلدية وأمراض في العظام، شوّھت أجسادھم؛ مِمَّا جعلھم غیر قادرين على المشي، إِضَافَةً إلى معاناتھم الشديدة من آثار المرض، وإقامتھم في الصحراء.

وأظھر المقطع الإخوة الثلاثة وجمیعھم يعانون من أمراض في الجھاز العصبي وغیر قادرين على الحركة السوية، إِضَافَةً إلى أن أطراف الیدين غیر مكتملة، ويعانون أَيْضَاً من أمراض جلدية شوّھت الْبَشَرَة، وأثرت عليھم جسدياً ونفسیاً، فعزلتھم عن العالم.

وتعاطف كثیر من المغردين مع الأطفال الثلاثة، مطالبین باحتضانھم بسرعة ورعايتھم طبیاً واجتماعیاً ونفسیاً، وتلمس احتیاجاھم وتلبیتھا؛ نظراً للوضع الصعب الذي يعیشون فیه، خَاصَّةً مع قرب حلول فصل الشتاء، حیث يزيد الإحساس بآلام ھذه الأمراض العصبیة.

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