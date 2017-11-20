«صحة الطائف» ترفع جاهزيتها استعداداً لهطول الأمطار

تواصل – واس:

رفعت مديرية الشؤون الصحية بالطائف، جاهزيتها في جميع المرافق الصحية بالمحافظة والمحافظات التابعة.

وأَوْضَحَ مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح بن سعد المؤنس، أن صحة المحافظة رفعت الجاهزية في المرافق الصحية كافة يوم غد الثلاثاء، بعد ورود تنبيه متقدم باللون “البرتقالي” عن توقعات هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة ومنها الطائف.

وأعدت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف، خطة متكاملة بالتنسيق مع جميع المستشفيات والمراكز الصحية تتمثل في تجهيز الفرق الطبية الميدانية وفرق الإسناد، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الأوضاع أوَّلاً بأول.

مِنْ جِهَتِه أكَّدَ المتحدث الرسمي بصحة الطائف، عبدالهادي الربيعي، أن هناك تنسيقاً مع الدِّفَاع الْمَدَنِيّ في حالة تجهيز مناطق إسناد في المواقع المختلفة متى ما تطلبت الحاجة إلى ذلك، إِضَافَةً إلى التنسيق المستمر مع الهلال الأحمر فيما يخص الحوادث الميدانية المختلفة.

وَأَشَارَ إلى أن غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي، مرتبطة لاسلكياً بالعمليات الموحدة “911”؛ مما يُسْهِم في سرعة تلقي وتمرير البلاغات في حالات الطوارئ المختلفة.