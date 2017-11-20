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«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
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«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

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«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
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تواصل – فريق التحرير:

رداً على ما أثاره أحد المغردين بِشَأْنِ الكشف عن أكبر قضية فساد تخص مديرية الشؤون الصحية بالباحة، أكَّدَ الدكتور عبده الزبيدي، المدير العام لصحة الباحة، أن هذا الخبر لا صحة له، نافياً أن يكون أحد من قيادات إداراته الحالية من ضمن الأسماء المتهمة في قضية فساد “صحة الباحة”.

وقال الزبيدي في رده على أحد المغردين في موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ ” تويتر”: “بالنسبة لقضية فساد صحة الباحة التي طرحت أمس في الإعلام، فهذه كانت قبل ثلاث سنوات ولا يوجد أَي قيادي حَالِيَّاً بصحة الباحة له علاقة بها”.

وتأتي تغريدة الزبيدي عن فساد صحة الباحة، بعدما نشرت بعض الصحف المحلية خبر قضية فساد بملايين الريالات، طالت عَدَدَاً من قيادات إدارية سابقة بالمديرية.

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