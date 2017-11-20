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«هيئة الإعلام المرئي والمسموع» تطلق مبادرة الميثاق الأخلاقي لمواقع التواصل

«هيئة الإعلام المرئي والمسموع» تطلق مبادرة الميثاق الأخلاقي لمواقع التواصل
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مبادرة الميثاق الأخلاقي لمنصات التواصل الاجتماعي، داعية المتخصصين والمؤثرين في مجال الإعلام الرقمي إلى خلق بيئة تفاعلية ذات أسس ثابتة تتوافق مع قيم المجتمع السعودي.

وقالت الهيئة، عبر حسابها بموقع “تويتر”: إن مبادرة الميثاق الأخلاقي للتواصل الاجتماعي تهدف إلى تشكيل مرجع أخلاقي في الاستخدام والتعامل، إضافة إلى خلق ثقافة إعلامية متميزة قائمة على أسس ومرتكزات ثابتة في جميع الشبكات والتطبيقات الرقمية، يسود فيها الاحترام والتعاطي الإيجابي.

وأكدت أن الميثاق الأخلاقي سيكون مبادرة تشترك فيها مختلف شرائح المجتمع، وعلى رأسهم المؤثرون والمتخصصون في مجال الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي.

وأضافت الهيئة أن “شباب وشابات وطننا الغالي في الإعلام الاجتماعي هم شركاء لنا في نقل ما تعارف عليه السعوديون أخلاقياً إلى ميثاق تفاعلي يمكن أن تستفيد منه المجتمعات الأخرى في العالَم العربي”.

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