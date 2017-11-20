تعرّف على الإدارات التعليمية والجامعات التي علقت الدراسة غداً

تواصل – فريق التحرير:

أعلن عدد من الإدارات التعليمية والجامعات تعليق الدراسة غداً الثلاثاء، وذلك حرصا على سلامة الطلاب والطالبات، وبناء على التقارير الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة والجهات المعنية عن الحالة الجوية ليوم غدٍ.

إليكم الإدارات التعليمية والجامعات التي أعلنت تعليق الدراسة غداً:

– تعليق الدراسة ليوم غد الثلاثاء الموافق ٣ / ٣ / ١٤٣٩ هـ في جميع مدارس تعليم مكة والمحافظات التابعة لها

– تعليق الدراسة في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص غداً

– تعليق الدراسة غداً في الطائف ورنية والخرمة والموية وتربة

– تعليق الدراسة غداً بجامعة أم القرى بالمقر الرئيس بمكة وفروعها بمحافظات الجموم والليث وأضم والقنفذة

– جامعة المؤسس تُعلق الدراسة غداً بجميع فروعها في رابغ وجدة

-تعليق الدراسة غداً في جميع فروع جامعة جدة

– تعليق الدراسة غداً الثلاثاء في مدارس الليث وأضم

– جامعة الطائف تعلن #تعليق_الدراسة غدا الثلاثاء في الجامعة والفروع التابعة لها