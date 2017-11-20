الدفاع المدني يحذر: ابتعدوا عن أماكن تجمع السيول خلال التقلبات الجوية

تواصل – واس:

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني، وفقاً لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من تقلبات جوية مختلفة وأمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، بدءاً من اليوم الاثنين 2 ربيع أول.

ووفقاً لتنبيه هيئة الأرصاد، من المتوقع أن تتأثر مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض) بهطول أمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة السرعة، في حين تزداد فرصة هطول الأمطار الرعدية على المناطق الساحلية (الوجه، أملج، ينبع، رابغ، جدة، الليث)، فيما يحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة تؤدي إلى جريان السيول.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وعبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.