الدفاع المدني يحذر: ابتعدوا عن أماكن تجمع السيول خلال التقلبات الجوية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد
أقرا الخبر
«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«صحة الباحة» تنفي تورط أحد قياداتها في قضايا فساد

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل
أقرا الخبر
«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار
أقرا الخبر
أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض
أقرا الخبر
بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي
أقرا الخبر
مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)
أقرا الخبر
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع
أقرا الخبر
«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

ترشيحاتنا

تعرّف على الإدارات التعليمية والجامعات التي علقت الدراسة غداً

تعرّف على الإدارات التعليمية والجامعات التي علقت الدراسة غداً

الإعلان عن نتائج اختبار القدرات «قياس».. رابط الاستعلام بالداخل

الإعلان عن نتائج اختبار القدرات «قياس».. رابط الاستعلام بالداخل

توضيح من «الأرصاد» عن التحركات المتوقعة للمنخفض الجوي

توضيح من «الأرصاد» عن التحركات المتوقعة للمنخفض الجوي

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

الدفاع المدني يحذر: ابتعدوا عن أماكن تجمع السيول خلال التقلبات الجوية

الدفاع المدني يحذر: ابتعدوا عن أماكن تجمع السيول خلال التقلبات الجوية
0

تواصل – واس:

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني، وفقاً لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من تقلبات جوية مختلفة وأمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، بدءاً من اليوم الاثنين 2 ربيع أول.

ووفقاً لتنبيه هيئة الأرصاد، من المتوقع أن تتأثر مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض) بهطول أمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة السرعة، في حين تزداد فرصة هطول الأمطار الرعدية على المناطق الساحلية (الوجه، أملج، ينبع، رابغ، جدة، الليث)، فيما يحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة تؤدي إلى جريان السيول.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الحالة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وعبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«مدني تبوك» يحذر من سيول وادي الرمضة

«مدني تبوك» يحذر من سيول وادي الرمضة

توقعات بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة وأمطار رعدية خلال الأسبوع الجاري

توقعات بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة وأمطار رعدية خلال الأسبوع الجاري

تبدأ الاثنين.. توقعات بسقوط أمطار رعدية ورياح على جدة ورابغ والليث

تبدأ الاثنين.. توقعات بسقوط أمطار رعدية ورياح على جدة ورابغ والليث

توقعات بأمطار رعدية غزيرة ورياح في تبوك.. والدفاع المدني: جاهزون

توقعات بأمطار رعدية غزيرة ورياح في تبوك.. والدفاع المدني: جاهزون

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع
تقارير وحوارات

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

المزيد
على هامش الحياة.. أم في صميمها؟
مقالات

على هامش الحياة.. أم في صميمها؟

المزيد
الحب والمودة بين الزوجين
تدوينات حرة

الحب والمودة بين الزوجين

المزيد
إجازة بدون إجازة
مقالات

إجازة بدون إجازة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>