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«الخضيري» يحذِّر من «البطاطاس المقلية» في المطاعم

«الخضيري» يحذِّر من «البطاطاس المقلية» في المطاعم
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تواصل – فريق التحرير:

حذَّر الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات، من “البطاطس” المقلية في مطاعم الوجبات السريعة.

وأوضح “الخضيري” في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أن “البطاطا المقلية من مطاعم الوجبات السريعة غالباً يتم قليها بزيوت مهدرجة متحولة (transmitted fat) وهي أخطر الزيوت على القلب، وتسبب انسدادات بأوعية الدم”.

وأضاف أستاذ تخصص المسرطنات: “إذا اضطررت للبطاطا المقلية فلتقلها أنت في بيتك، وتستخدم القلايات الجديدة التي تقلي بدون زيت أو بملعقة زيت واحدة”.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    لماذا التحذير ليش مايعاقبون اصحاب المطاعم ويصير عندنا مطاعم نظيفة الواحد يبي يغير او العزابية يضيعون استفهام كبير يادكتور !!!؟؟؟

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