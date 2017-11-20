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وزير خارجية البحرين: صراخ إيران وأعوانها لن يضرنا

وزير خارجية البحرين: صراخ إيران وأعوانها لن يضرنا
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، أن الذين غضبوا من قرار الجامعة العربية أمس والذي يدين انتهاكات إيران في المنطقة لن يضرنا في شيء، معتبراً أن من يصرخون ويولولون هم إيران، وأعوان إيران فقط.

وقال آل خليفة في تغريدات عبر حسابه الرسمي على “تويتر” اليوم الاثنين، “نواحهم لن يضرنا، فنحن على الدرب ماضون، وبالدفاع عن أمتنا ملتزمون، مبيناً أن إيران وأعوان إيران فقط الذين يصرخون ويولولون ضد قرار الجامعة العربية”.

وفي تغريدة سابقة أكد وزير خارجية البحرين أن القرار العربي يدين إيران وأذرعها في المنطقة، وأولها حزب الله اللبناني الإرهابي، مضيفاً “ويقف بكل حزم مع أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين”.

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