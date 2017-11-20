الطائف.. تجريف 15 مزرعة بسبب ريها بمياه الصرف الصحي

تواصل – الطائف:

جرفت أمانة الطائف 15 مزرعة ثبت استخدامها مياه الصرف الصحي في ري مزروعات ورقية ومزروعات أخرى، ثبت تأثرها بالسلب بسبب هذا الأمر.

ومن أجل هذا الغرض تشكلت لجنة مكومة من مسؤولي الأمانة، وأعضاء بلجنة سقيا المزارع بمياه الصرف الصحي، ومندوبين من المحافظة، وصحة البيئة، والصحة العامة، والزراعة، والمياه، والشرطة، وقوة المهمات والواجبات الخاصة.

وتخلصت الحملة من كافة الخضروات الملوثة التي كانت معدة للتسويق، كما تم تجريف الزراعات على كامل مساحة المزارع المضبوطة، وضبط مواتير السحب والتمديدات التي يجري من خلالها تزويد المزارع بمياه الري الملوثة، وردم عدد من الآبار التي حفرت بمواقع قريبة من مجاري المياه الملوثة.