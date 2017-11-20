السفير الجديد للمملكة لدى لبنان يصل بيروت

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وصل اليوم، سفیر خادم الحرمین الشریفین الجدید لدى لبنان، ولید الیعقوب، إلى مطار رفیق الحریري الدولي في بیروت.

كان في استقبال السفير اليعقوب على مدخل الطائرة، سفراء الكویت عبدالعال القناعي، والإمارات حمد سعید الشامسي، ومصر نزیه النجاري، والعراق علي العامري، وسلطنة عمان بدر بن محمد المنذري، وتونس محمد كریم بو دالي، والمغرب محمد كرین، وفلسطین أشرف دبور، والجزائر أحمد بو زیان، والسودان علي صادق علي، ومدیر المراسم في وزارة الخارجیة اللبنانیة بالتكلیف عساف ضومیط، والوزیر المفوض القائم بالأعمال السعودي ولید البخاري، وطاقم السفارة السعودي، بحسب ‘‘عكاظ‘‘.