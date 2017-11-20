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«تغريدة» خاطئة لشاب سعودي تستدعي تدخل 3 دول

«تغريدة» خاطئة لشاب سعودي تستدعي تدخل 3 دول
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تواصل – فريق التحرير:

تسبب شاب سعودي يدعى نواف العصيمي في حالة من الارتباك بتغريدة خاطئة على تويتر، حققت انتشاراً واسعاً، بعد أن قدم معلومة غير صحيحة، استدعت تدخل عدة دول للدفاع عن نفسها وتصحيح تلك المعلومة.

وكان المواطن العصيمي قد غرّد عبر حسابه في “تويتر”، قائلاً إن: “كاميرات المراقبة تكاد تنعدم في السويد؛ نظراً لانعدام الجرائم هناك، وإن الجرائم المسجلة تم تنفيذها بالخطأ”.

ودفعت تغريدة العصيمي الحساب الرسمي لدولة السويد بالعربية على “تويتر” لنفي المعلومة، ليرد الشاب بطلب إثبات، ومن ثم يأتيه الرد بأن الكاميرات في الأماكن العامة، ويمكن لأي شخص أن يراها.

بعد ذلك، اعتذر العصيمي وقال: إنه أخطأ في معلومته، وإن الدولة التي لا يوجد فيها كاميرات مراقبة هي النرويج، قبل أن يرد عليه الحساب العربي لتلك الدولة على تويتر بنفي المعلومة أيضاً، مقترحاً عليه اختيار دولة أخرى، وهو ما فعله الشاب قائلاً إنها اليابان.

الحساب الرسمي لدولة اليابان على “تويتر” لم يبخل من جهته بالرد على تغريدة العصيمي بالنفي أيضاً، لتشغل التغريدة حسابات عدة دول في العالم، وتلقى انتشاراً واسعاً بين المغردين في العالم العربي.

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