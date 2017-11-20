«إدارة الدين العام» تدرس إصدار صكوك توفير للمواطنين والمنشآت

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كشف فهد السيف، رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، أنهم بصدد دراسة إصدار صكوك توفير تستهدف المواطنين والمنشآت المتوسطة والصغيرة، وينوي العمل بنظام العطاءات للسندات الحكومية، وإعادة الطرح في الإصدارات القائمة.

وأوضح السيف أن أهداف مكتب الدين العام من ناحية تطوير سوق الدين العام تتمثل في بناء قاعدة أسواق مال محلية عميقة ومتنوعة، ودعم استراتيجية التوفير الوطني – وفقاً لـ”الرياض”-.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوار بعنوان “دور مكتب إدارة الدين العام لتطوير التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية”، ضمن جلسات المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي، المنعقد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية.

وتطرق السيف إلى تاريخ تأسيس مكتب الدين العام بالوزارة، متناولاً أهداف المكتب، المتمثلة في تمويل المشاريع الاستراتيجية، ودعم الميزانية، وتطوير سوق المال المحلية، وتوفير التمويل بتكاليف مناسبة بمخاطر مقبولة.

وفي ختام الجلسة، حث السيف الجامعات السعودية بتطوير الكوادر الوطنية وتنميتها؛ لكي تسهم في نهضة وتطوير القطاع المالي.