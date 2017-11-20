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عراقي ينجب 26 طفلاً توائم في 5 ولادات.. وتدخُّل حكومي وطبي لوقفه (فيديو)

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تواصل – متابعات:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ مقطع فيديو لشخص عراقي – كما يظهر من لهجته – يقول إنه تزوج وهو صغير السن، وأن زوجته في أول حمل لها رزقت بثمانية توائم، وفي الحمل الثَّانِي بستة توائم، وفي الحمل الثالث أربعة توائم.

وطبقاً لمقطع الفيديو، يَذكر الرجل أن زوجته الأولى مرضت وتُوفيت، فتزوج أختها، وحملت ورزق منها بخمسة توائم في حملها الأول، وفي الحمل الثَّانِي بثلاثة توائم، فأصبح لديه 26 ولداً وبنتاً، وزعم أن جهات صحية في العراق أعطته حقنه لإِيقَافه عن الإِنْجَاب بشكل مؤقت.

وقال صاحب مقطع الفيديو: إن اسمه محمد جمعة ياسين من مواليد 1971م، وأنه يَخْشَى السجن 5 سنوات إذا تزوج بأخرى، وأن أولاده أعمارهم 13 و12 و11 و10 سنوات.

مقطع الفيديو – والذي لا تستطيع “تواصل” التأكد من صحته ولا مكانه وزمانه” – حظي بتداول كبير على مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ وقروبات “واتس آب”، وسط تعليقات من المغردين على تويتر.

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