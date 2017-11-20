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مسؤول صناعات روسي: السعودية مهتمة بشراء طائرات ركاب من موسكو

مسؤول صناعات روسي: السعودية مهتمة بشراء طائرات ركاب من موسكو
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تواصل – الوكالات:

قال فيكتور كلادوف، مدير العلاقات الدولية والسياسة الإقليمية في شركة صناعات الدفاع الروسية (روستيخ)، إن المملكة العربية السعودية تناقش مع روسيا إمكانية توريد طائرات من طراز SSJ-100 وМС-21، طبقاً لوكالة تاس.

وقال “كلادوف” : “لدينا حوار مثمر مع السعودية حول العديد من الاتجاهات، إذ تهتم ليس بالمعدات الروسية فقط، بل وبالتكنولوجيا الروسية أيضاً”، مضيفاً أن الحوار يجري في مسار إيجابي.

وأضاف ” كلادوف” أن الطرفين يناقشان التوريدات المحتملة لطائرات من طراز SSJ-100 وМС-21 إلى السعودية، مشيراً إلى أن МС-21 هي طائرة ركاب روسية الصنع بالكامل ولديها حظوظ جيدة لدخول السوق الدولية.

يذكر أن طائرة من طراز “МС-21” هي طائرة الركاب الجديدة متوسطة المدى التي طورتها الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات. ومن المقرر إنتاج نموذجين من هذا الطراز، أولهما – MC-21-200 (يضم من 132 إلى 165 مقعداً) والثاني – MC-21-300 (من 163 إلى 211 مقعداً). كما من المخطط تطوير النموذج الثالث من طراز МС-21-400 بقدرة استيعابية تصل إلى 250 راكباً.

والآن يتم تطوير الطائرة MC-21-300 فقط، إذ نفذت تحليقها الأول بنجاح في أواخر مايو الماضي. ومن المقرر تسليم الشحنة الأولى من هذه الطائرات في عام 2019.

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