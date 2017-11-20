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عقيد يفكّك ألغام الحوثيين تحت النيران.. ويُبعد زملاءه خوفاً على حياتهم (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، شجاعة أحد المرابطين على الحد الجنوبي برتبة “عقيد” وهو يفكك ألغام ميليشيا الحوثي على الحدود بين المملكة واليمن، وذلك أثناء الاشتباكات بين قوات حرس الحدود والميليشيا الانقلابية.

وأبان الفيديو العقيد وهو يفكك الألغام بكل شجاعة دون خوف، مطالباً زملاءه بالابتعاد فورًا حتى لا يصابوا بأي أذى، فيما سمع بالفيديو أصوات النيران الناجمة عن الاشتباكات.

ورفض “العقيد” في نفس الوقت مساعدة أي أحد من زملائه، قائلاً لهم: “خلوني أنا، إذا صار شي يصير لي أنا فقط”، ضارباً أروع الأمثلة في حماية الوطن.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم وأعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم

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