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تعليمات ونصائح من «حرس الحدود» للصيادين والمتنزهين في فترة التقلبات الجوية

تعليمات ونصائح من «حرس الحدود» للصيادين والمتنزهين في فترة التقلبات الجوية
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تواصل – واس

حذّرت قيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك الصيادين والمتنزهين ومرتادي البحر بتوخي الحذر أثناء الإبحار خلال هذه الفترة التي تشهد فيها المنطقة تقلبات جوية من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة تبوك والأجزاء الساحلية منها “الوجه، أملج” وقد تمتد إلى مناطق أخرى .

وأوضح الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة المقدم البحري فهد بن صالح العنزي, أن قيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك، وجهت القطاعات والوحدات البحرية كافة بتكثيف جهودها خلال هذه الفترة بهدف تقديم جميع الخدمات لمرتادي البحر والشواطئ من الصيادين والمتنزهين, والتأكيد على جاهزيتها للتعامل مع أي حالة طارئة على الشواطئ.

ودعا “العنزي” مرتادي البحر والشواطئ إلى اتباع التعليمات والحرص على استخدام وسائل السلامة، والتواصل مع عمليات حرس الحدود من خلال الرقم 994 للإبلاغ عن أي حالة طارئة أو ملاحظة، متمنياً السلامة للجميع .

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