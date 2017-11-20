وفاة أشهر سفاح في العالم.. أمريكي تزعَّم جماعة نصرانية وادعى أنه «المسيح»

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توفي تشارلز مانسون أشهر سفاح في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 83 سنة، واشتهر “مانسون” في الستينيات بعملياته الإجرامية وقتل العشرات في لوس أنجلس من ضمنهم ممثلة تدعى شارون تايت.

تشارلز مانسون، أصيب باضطرابات نفسية، وأسس في الستينيات جماعة نصرانية “مانسون فاميلي” في صحراء كاليفورنيا، واعتبر نفسه المسيح المخلص، وارتكب جرائم قتل وحشية في أحياء لوس أنجلوس.

ويعتبر “مانسون” من أشهر مجرمي الولايات المتحدة، مسجون منذ أكثر من أربعين عاماً لسلسلة من الجرائم من بينها قتل شارون تايت زوجة المخرج رومان بولانسكي عندما كانت حاملاً في شهرها الثامن، وذلك في العام 1969.

وقالت ديبرا تايت شقيقة الممثلة الراحلة إنها تلقت اتصالاً من مسؤولين في السجن لإبلاغها أن قاتل شقيقتها، المريض منذ وقت طويل، قد فارق الحياة، بحسب ما نقل موقع “تي أم زي” المتخصص بأخبار المشاهير وبعد ذلك أكدت سلطات السجون خبر وفاته.