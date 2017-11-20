«جدة للموارد البشرية»: 50% من الوظائف ستتغير خلال 5 سنوات

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قالت مدير شركة CIPD، سارة ديفيس، إن 50% من الوظائف ستتغير خلال الخمس سنوات المقبلة، وأن وظيفة من كل 3 وظائف ستنتهي في الثلاث سنوات المقبلة.

وأضافت “ديفيس”، في كلمة بعنوان “التطلعات العلمية للقوى العاملة بالشرق الأوسط”، خلال الجلسات العلمية لمنتدى جدة للموارد البشرية 2017م، أن فرص توظيف المرأة ستقل في المناصب القيادية مع تزايد تحديات المرأة في سوق العمل.

وناقشت الجلسة الثالثة للمنتدى محور “دور الموارد البشرية في التحول”، وأدارها عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT الدكتور صلاح أبونار.