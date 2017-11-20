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«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
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«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

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«جدة للموارد البشرية»: 50% من الوظائف ستتغير خلال 5 سنوات

«جدة للموارد البشرية»: 50% من الوظائف ستتغير خلال 5 سنوات
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تواصل- فريق التحرير:

قالت مدير شركة CIPD، سارة ديفيس، إن 50% من الوظائف ستتغير خلال الخمس سنوات المقبلة، وأن وظيفة من كل 3 وظائف ستنتهي في الثلاث سنوات المقبلة.

وأضافت “ديفيس”، في كلمة بعنوان “التطلعات العلمية للقوى العاملة بالشرق الأوسط”، خلال الجلسات العلمية لمنتدى جدة للموارد البشرية 2017م، أن فرص توظيف المرأة ستقل في المناصب القيادية مع تزايد تحديات المرأة في سوق العمل.

وناقشت الجلسة الثالثة للمنتدى محور “دور الموارد البشرية في التحول”، وأدارها عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة الأعمال والتكنولوجيا UBT الدكتور صلاح أبونار.

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