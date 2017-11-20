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العمل: لا علاقة بين دعم «وصول» للمرأة العاملة و«بدل النقل» بالراتب

العمل: لا علاقة بين دعم «وصول» للمرأة العاملة و«بدل النقل» بالراتب
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تواصل – فريق التحرير

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خالد أبا الخيل؛ أن برنامج “وصول” يأتي كأحد الحلول لمعالجة تحديات تكلفة التنقل من وإلى مكان العمل من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عالية.

وأشار أبا الخيل إلى أن هدف” سيتحمل 80% من تكلفة كل رحلة بحد أعلى 800 ريال في الشهر، لافتًا إلى أنه لا علاقة بين مبلغ الدعم وبدل النقل الخاص بالموظفة، إذ إن الدعم مقدم من الصندوق ولا يتم استقطاعه من راتب المستفيدة.

وفيما يتعلق بالدعم الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية للمستفيدات من برنامج “قرّة”؛ بيّن المتحدث الرسمي أن “هدف” سيتحمل 80% من تكلفة ضيافة الأطفال بحد أقصى 800 ريال شهريًا للطفل الواحد، إذ يهدف البرنامج إلى تمكين المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، فضلاً عن زيادة مراكز ضيافات الأطفال وتطوير وتحسين مستوى الجودة في تلك المراكز واستحداث نماذج من خدمات ضيافة الأطفال كمراكز ضيافات الأطفال المنزلية.

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