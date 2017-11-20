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بالصور.. إغلاق محل يبيع مقويات جنسية وضبط صاحبته في مكة
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت بلدية الشوقية الفرعية، أمس، محل ملابس وخردوات مخالفاً للنشاط والاشتراطات في أحد الأسواق الاستثمارية بمكة المكرمة، يقوم بتحضير وبيع بعض المواد المحظورة شرعاً.

وقال المهندس ممدوح بن محمد عراقي، رئيس بلدية الشوقية الفرعية، إن الفرق الميدانية وأثناء الجولات، كشفت ارتكاب المحل عدداً من المخالفات الجسيمة التي تهدد الصحة العامة، حيث تبين وجود بعض المواد والتركيبات المحظورة والمخالفة وضبط كمية من المستحضرات المحظورة والتي يتم تداولها كمقويات جنسية يستخدمها الرجال والنساء.

ولفت عراقي إلى خطورة مثل هذه الممارسات من قبل بعض المحال، مبنياً أن ذلك يشكل خطورةً بالغة على المستخدمين، ويخالف كل الأعراف الصحية والطبية والشرعية التي تقررها الجهات المختصة سواء في وزارة الصحة، أو هيئة الغذاء والدواء.

وأشار إلى أنه تم على الفور التنسيق مع الجهة الأمنية المختصة وإغلاق المحل والقبض على صاحبته (وهي من إحدى الجنسيات العربية) وتسليمها إلى الشرطة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقها.

وشدد على أهمية الوعي بخطورة مثل هذه الممارسات، مناشداً المستهلكين بالإبلاغ عن أي محل يروج لمثل هذه المواد أو التركيبات، وذلك عبر الاتصال بالرقم 940، مشدداً على أن الأمانة لن تتساهل بمثل هذه الممارسات الخطيرة، وأنها ستنفذ جولات مستمرة على كافة المحال.

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