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الاتصالات: «أمازون» و«فيسبوك» طلبتا دخول السوق.. لكننا لا نرغب

الاتصالات: «أمازون» و«فيسبوك» طلبتا دخول السوق.. لكننا لا نرغب
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تواصل – الرياض:

أكد الدكتور عبدالعزيز الرويس، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن حصول المملكة على المركز الأول كأكبر سوق استثمارية في الاتصالات وتقنية المعلومات في الشرق الأوسط، لا يعني بالضرورة دخول شركات جديدة، إنما هو تكثيف لما هو موجود للمساهمة في حصولها على سوق وعملاء أكبر وزيادة عائداتها نظير تقديم الخدمات والتطبيقات الجديدة.

وكشف “الرويس” خلال مشاركته بالمنتدى الإقليمي لتقييس إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي الذي أقيم في مقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الرياض أمس، عن تقدم عدد من الشركات العالمية من بينها “أمازون” و”فيسبوك” بطلب لدخول السوق السعودية.

وأوضح وفقاً لـ”الاقتصادية”، أنه ليس من أهداف الوزارة حالياً إضافة مشغلين جدد للسوق، حيث سيتم الاكتفاء بالشركات العاملة حاليا.

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