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في عملية نادرة ودقيقة.. استئصال ورم كبير بالمخ لمريضة بـ«القطيف المركزي»

في عملية نادرة ودقيقة.. استئصال ورم كبير بالمخ لمريضة بـ«القطيف المركزي»
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تواصل – فريق التحرير

نجح “فريق طبي” بمستشفى القطيف المركزي في إنقاذ حياة مريضة مصابة بورم كبير في الدماغ تسبب لها في “شلل شّقي” وكان يشكل خطورة على حياتها قبل أن تخضع لعملية جراحية نادرة ودقيقة ومعقدة لاستئصال الورم.

وتمكن الفريق الطبي بالمستشفى من “استئصال الورم” الذي كان ضاغطاً على معظم دماغ المريضة ويمتد من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى وملتصقاً بعظام الجمجمة، وهو ما استوجب الحذر والدقة في استئصاله مع استئصال الجزء المتضرر من عظمة الجمجمة.

وقالت “صحة الشرقية” إن المريضة حضرت إلى المستشفى وكانت تعاني من آثار الورم في الدماغ وفي حالة شلل، حيث اتضح من خلال الأشعة والتحليل وجود الورم السحائي الذي يبلغ (6.6X5.5 )، ليقرر الأطباء بعدها إجراء العملية الجراحية بالغة الدقة على يد أطباء قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى.

وبينت صحة الشرقية أن الحالة الصحية للمريضة تتحسن بشكل جيد وقد استعادت حركتها بشكل طبيعي، فيما يتم إعطاؤها حالياً العلاج التحفظي، قبل أن تخضع إلى عملية زرع عظم صناعي للجمجمة عوضاً عن الجزء التالف.

وأكدت أن مستشفى القطيف المركزي يقوم بإجراء مثل تلك العمليات الجراحية بكفاءة حيث أصبح لدى الأطباء في قسم جراحة المخ والأعصاب خبرة كبيرة في إجراء مثل تلك العمليات لا سيما في ظل وجود كوادر طبية مؤهلة يعملون بأحدث الأجهزة الطبية التي تساعدهم في أداء عملهم في هذا المجال.

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