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6 أسباب تُفسِّر الشعور الدائم بـ«التعب والإرهاق»

6 أسباب تُفسِّر الشعور الدائم بـ«التعب والإرهاق»
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تواصل – وكالات:

الشعور الدائم بالتعب له العديد من الأسباب (باستثناء قلة النوم)، والتي تتنوع بين أسباب جسدية ونفسية.

مجلة “وومان” النمساوية، عرضت هذه الأسباب على النحو التالي:

1- النظام الغذائي الخاطئ: قد يرجع التعب الدائم إلى النظام الغذائي الخاطئ مثل التخلي عن وجبة الإفطار والغداء الغني بالدهون أو الثقيل، والوجبات السريعة وتناول الحلوى بكميات كبيرة؛ حيث يتسبب كل ذلك في ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة وانخفاضها بنفس السرعة. وهنا تنصح المجلة بوجبة إفطار متكاملة، وغداء خفيف أو وجبات خفيفة صحية لمنح الطاقة.

2- ضوء النهار: يعد ضوء النهار بمثابة الزناد لهرمونات النشاط مثل السيترونين، لذا ينبغي التعرض لضوء النهار بشكل كافٍ لتجنب الشعور بالتعب.

3- قلة الحركة: تساعد الحركة وممارسة الرياضة على تحفيز الدورة الدموية وبالتالي تلقائياً الأيض ونشاط الهرمونات، لذا ينبغي على مَن يشعر بالتعب الدائم ممارسة الرياضة بمعدل لا يقل عن 3 مرات في الأسبوع، وأيضاً ممارسة الأنشطة الحركية خلال الحياة اليومية قدر الإمكان.

4- اختلال الإيقاع اليومي: تحب أجسامنا التعود والروتين، لذا ينصح بالذهاب إلى الفراش في نفس الوقت من كل يوم، والاستيقاظ في وقت ثابت، مع العلم بأن كسر هذا النظام يؤدي إلى الشعور بالتعب، حتى لو حصل الجسم على كفايته من النوم.

5- قلة السوائل: يتكون جسمنا بنسبة كبيرة من الماء، فإذا اختل توازن السوائل في الجسم كان التعب أول العلامات الدالة على هذا النقص.

6- الحزن والاكتئاب: يتسبب الحزن والاكتئاب في الشعور بالتعب، لذا ينصح بالابتعاد عن كل ما يجلبهما، والعمل على كل ما يجلب الشعور بالسعادة لاستعادة الطاقة والنشاط.

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