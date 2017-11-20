معرض الحرمين بالمدينة يوثّق مراحل بناء المسجد النبوي

تواصل – واس:

يحكي معرض الحرمين الشريفين بالمدينة المنورة، الذي تقيمه وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، التوسعات التي شهدها المسجد النبوي منذ أن شيد أعمدته رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى آخر توسعة؛ ليقف زوار المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف من مواطنين ومقيمين على أدق التفاصيل التي صاحبت هذه التوسعات والتغير الذي طرأ من توسعة لأخرى، وكذلك متابعة مراحل التطوير العملاقة في المسجد منذ البداية وحتى عصرنا الحالي.

وأوضح مدير معرض الحرمين الشريفين فائز الفائز أن المعرض الذي يقع في الجهة الجنوبية من المسجد النبوي يبرز توسعات المسجد وعمارته عبر التاريخ من خلال أكثر من 50 لوحة وصورة فوتوغرافية ووسيلة عرض ومجسمات وأشرطة وثائقية باللغتين: العربية والإنجليزية توضح مراحل بناء توسعة خادم الحرمين الشريفين منذ وضع حجر الأساس مروراً بأعمال إزالة المباني والحفر ووضع الأساسات إلى أن تم تشييد بناء توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي وساحاته ومواقف السيارات ومرافق الخدمات ومجسم للمسجد النبوي إضافة إلى نسخ لبعض المخطوطات وصور لرسائل الدعوة الأولى، فضلاً عن مجسم يحوي خاتم النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى صور لرسائل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الموجهة لعظيم القبط والمقوقس وكسرى والنجاشي وأمير البحرين منذر بن ساوى وكذلك مصاحف يعود عمرها أكثر من 200 عام.

وأضاف أن المعرض يضم أهم إصدارات الكتب عن المدينة المنورة وقاعة مغلقة يعرض بها شريط مصور لزوار المعرض لمدة عشرين دقيقة يحكي المراحل التي خضع فيها المسجد النبوي للتوسعة والعمارة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يرجع أصل أرض المسجد ليتيمين من أيتام بني النجار دفع قيمتها الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكانت مساحة الأرض 35 في 30 متراً، وبنى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام مسجده على هذه الأرض أول قدومه المدينة المنورة بمساحة 1050 متراً تقريباً.

وتوالت بعدها التوسعات للمسجد النبوي وأول من وسع المسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عام 7 هـ ثم في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب سنة 17 هـ وأيضاً في عهد الخليفة عثمان بن عفان سنة 29-30 هـ وفي عهد الوليد بن عبدالملك، وكذلك في عهد عمر بن عبدالعزيز حينما كان أميراً للمدينة المنورة سنة 88-91هـ، وفي عهد المهدي العباسي سنة 161-165هـ.

وخلال العهد السعودي شهد المسجد النبوي توسعة كبيرة في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله سنة 1372هـ حيث أمر بزيادة مساحة المسجد 6024 متراً مربعاً، واستمرت التوسعات والمشروعات التطويرية للمسجد النبوي حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الذي أمر – أيده الله – باستئناف التوسعة وإكمالها من الجهتين الشرقية والغربية عام 1436هـ، مؤكداً أهمية الحرص على متابعة العمل في مشروع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي والمشروعات المرتبطة بها التي تصب جميعها في خدمة الإسلام والمسلمين من شتى أرجاء العالم.

وتابع مدير معرض الحرمين الشريفين أن المعرض يضم نسخاً لبعض المخطوطات النادرة ونسخاً من المصحف الشريف لأجزاء (عمّ) وقصار السور والجزء السادس عشر من سورة مريم والجزء الأول من سورة الفاتحة وأوائل سورة البقرة وسورة إبراهيم بعدة روايات إضافة إلى معلومات مهمة عن البناء المعماري للمسجد النبوي ومرافقه من مباني الخدمات وغرف التحكم ونفق الخدمات ومحطات الطاقة الكهربائية الاحتياطية والتكييف وما تقدمه وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف من خدمات لزوار المسجد النبوي وكذلك توزيع عدد من إصداراتها ومنها كتاب أئمة المسجد النبوي 1344هـ ــ 1433هـ وكتاب مكتبة المسجد النبوي النشأة والأثر وعرض فيلم وثائقي بعنوان (الوسائل العلمية بالمسجد النبوي الشريف) مما يعكس حقيقة راسخة ماثلة للعيان تترجم عناية المملكة بالحرمين الشريفين.

وأفاد الفائز أن معرض عمارة وتوسعة المسجد النبوي الشريف يستقبل طلاب المدارس من المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية وطلاب تحفيظ القرآن الكريم وطلاب الجامعات السعودية، وعن الزيارة ومواعيدها أكد أن ذلك يتطلب إرسال طلب الزيارة وتحديد موعدها ومواعيد زيارة المعرض التي تتم خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس التي تبدأ من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء.