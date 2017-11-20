10 سنوات بحث في صحراء المملكة تقود أمريكيًا لنتيجة غامضة وعجيبة (صور)

تواصل – الرياض:

أعلن العالم الأمريكي ديفيد كيندي، اكتشاف 400 بوابة حجرية غامضة في صحراء المملكة، فضلاً عن تكوينات صخرية غامضة، وذلك بعد دراسات مكثفة استمرت 10 سنوات.

وقال “كيندي”؛ تعليقاً على اكتشاف 400 بوابة حجرية: إنها “مثيرة للذهول تماماً، من ارتفاع 500 قدم، يمكنك رؤية التفاصيل الحيوية لتلك الهياكل التي لم تكن واضحة المعالم في صور برنامج جوجل إيرث”.

وأضاف العالم الأمريكي: أنه “على مدى ثلاثة أيام، التقط أكثر من 6 آلاف صورة جوية تكشف النقاب عن العجائب الحجرية العتيقة في صحراء السعودية والتي تعد خطوة لإظهار التاريخ المعقد لشبه الجزيرة العربية”.

وأشار “كيندي” إلى أن بعض البوابات تمتد لأكثر من ألف قدم طولاً و250 قدماً عرضاً، ويعود أقدم تكوين حجري فيها إلى 9 آلاف عام مضت.