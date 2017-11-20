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«بقايا القهوة» وقود بديل لتشغيل الحافلات

«بقايا القهوة» وقود بديل لتشغيل الحافلات
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة رويال داتش شل وشركة التكنولوجيا النظيفة بايو-بين، أن بقايا القهوة ستساعد في تزويد بعض الحافلات في لندن بالوقود.

وقال بيان للشركتين: إن “الوقود الحيوي الجديد الذي يحتوي جزئياً على زيت القهوة يجري إدخاله إلى سلسلة إمدادات وقود الحافلات حيث يمكن استخدامه دون الحاجة لتعديله”.

وأضاف: أن “بيو-بين وشريكتها أرجنت إنرجي أنتجتا حتى الآن ما يكفي من زيت القهوة لتشغيل حافلة واحدة لمدة عام إذا استخدم كمزيج خالص يشكل نسبة 20 في المائة مخصصة للعنصر الحيوي ويخلط مع الديزل مشكلاً ما يعرف بوقود بي20”.

من جانبها، ذكرت “هيئة النقل في لندن”، على موقعها الإلكتروني أنها تتجه لاستخدام الوقود الحيوي لكبح انبعاثات الكربون وإنها تختبر وقوداً مصنوعاً من زيت الطهي المأخوذ من صناعات الأغذية.

إلى ذلك، أشارت “بيو-بين” إلى أن “متوسط استهلاك المواطن في لندن من القهوة هو 2.3 كوب يومياً؛ مما ينتج أكثر 200 ألف طن من بقايا القهوة سنوياً، وتجمع الشركة هذه البقايا من سلاسل المقاهي الكبيرة والمصانع وتجفف وتعالج لاستخراج الزيت منها”.

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