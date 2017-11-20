جامعة القصيم تجري أول اختبار لـ «الآيلتس» الشهر المقبل

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تبدأ جامعة القصيم في إجراء اختبار (الآيلتس IELTS) المعتمد دولياً؛ حيث سيعقد أول اختبار في الجامعة بتاريخ 2 / 12 /2017م.

وكانت الجامعة وقعت اتفاقية مع شركة IDP للتعليم وهي أحد مُلاك اختبار (IELTS) على مستوى العالم، وخصصت الجامعة عمادة خدمة المجتمع مقراً للاختبار، وبالإضافة إلى أنه سيعقد في العمادة برامج تدريبية قصيرة للمسجلين في الاختبار للتعريف به وكذلك دورات تحضيرية مدتها شهر للتجهيز للاختبار.

وسيكون هناك أيضاً دورات لمراقبي ومصححي الاختبارات من منسوبي الجامعة وفق الإجراءات المتبعة، وسيشرف على اختبار الآيلتس وترتيباته من جهة الجامعة قسم اللغة الإنجليزية والترجمة والذي مثّل الجامعة في مفاوضاتها لعقد الاتفاقية.

وأكد الدكتور عبدالرحمن الثواب، رئيس قسم اللغة الإنجليزية، أن الاتفاقية ستقدم بالإضافة للخدمات المتعلقة باختبار الآيلتس استشارات مجانية لمنسوبي جامعة القصيم من طلاب وموظفين وأعضاء هيئة التدريس الذين يرغبون بالدراسة في الخارج سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزلندا وكذلك مساعدتهم في الحصول على القبول الدراسي وتأشيرة الدخول.

وأشار “الثواب” في الوقت ذاته إلى أن الخدمات التي ستحصل عليها الجامعة لن تقتصر على طلابها ومنسوبيها حيث إن توفير مركز للآيلتس في المنطقة والخدمات المرتبطة به سيخدم مواطني ومقيمي منطقة القصيم، وهو امتداد للأعمال والإسهامات التي تقدمها الجامعة في مجال خدمة المجتمع، مُثمناً دعم وتوجيهات معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، ومتابعته المستمرة وحرصه على خدمة الطلاب والمجتمع.