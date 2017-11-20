جامعة القصيم تجري أول اختبار لـ «الآيلتس» الشهر المقبل

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس
أقرا الخبر
«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«تعليم ينبع» يستعد للتقلبات الجوية.. فرق ميدانية جاهزة للتدخل بالمدارس

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل
أقرا الخبر
«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

«911» ينظم أول معرض تثقيفي توعوي للمواطنين الخميس المقبل

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار
أقرا الخبر
أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

أمانة جدة: 1600 عامل و512 مُعدّة لاستقبال موسم الأمطار

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض
أقرا الخبر
بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

بعد وقف الاستقدام.. لا تجديد عقود لأطباء الأسنان الأجانب بالرياض

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي
أقرا الخبر
مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

مساعدة الشؤون التعليمية بالرياض لـ«تواصل»: تقدمت بطلب إعفائي ولم يُنهَ تكليفي

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)
أقرا الخبر
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع
أقرا الخبر
«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)
أقرا الخبر
مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

ترشيحاتنا

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

«التعليم» تحدد موعد وآلية التقديم على طلب «التقاعد»

«التعليم» تحدد موعد وآلية التقديم على طلب «التقاعد»

البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب: «حزب الله» منظمة إرهابية

البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب: «حزب الله» منظمة إرهابية

وزير المالية: العلاوة السنوية للموظفين تسير كما هو مخطط لها

وزير المالية: العلاوة السنوية للموظفين تسير كما هو مخطط لها

جامعة القصيم تجري أول اختبار لـ «الآيلتس» الشهر المقبل

جامعة القصيم تجري أول اختبار لـ «الآيلتس» الشهر المقبل
0

تواصل – فريق التحرير:

تبدأ جامعة القصيم في إجراء اختبار (الآيلتس IELTS) المعتمد دولياً؛ حيث سيعقد أول اختبار في الجامعة بتاريخ 2 / 12 /2017م.

وكانت الجامعة وقعت اتفاقية مع شركة IDP للتعليم وهي أحد مُلاك اختبار (IELTS) على مستوى العالم، وخصصت الجامعة عمادة خدمة المجتمع مقراً للاختبار، وبالإضافة إلى أنه سيعقد في العمادة برامج تدريبية قصيرة للمسجلين في الاختبار للتعريف به وكذلك دورات تحضيرية مدتها شهر للتجهيز للاختبار.

وسيكون هناك أيضاً دورات لمراقبي ومصححي الاختبارات من منسوبي الجامعة وفق الإجراءات المتبعة، وسيشرف على اختبار الآيلتس وترتيباته من جهة الجامعة قسم اللغة الإنجليزية والترجمة والذي مثّل الجامعة في مفاوضاتها لعقد الاتفاقية.

وأكد الدكتور عبدالرحمن الثواب، رئيس قسم اللغة الإنجليزية، أن الاتفاقية ستقدم بالإضافة للخدمات المتعلقة باختبار الآيلتس استشارات مجانية لمنسوبي جامعة القصيم من طلاب وموظفين وأعضاء هيئة التدريس الذين يرغبون بالدراسة في الخارج سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزلندا وكذلك مساعدتهم في الحصول على القبول الدراسي وتأشيرة الدخول.

وأشار “الثواب” في الوقت ذاته إلى أن الخدمات التي ستحصل عليها الجامعة لن تقتصر على طلابها ومنسوبيها حيث إن توفير مركز للآيلتس في المنطقة والخدمات المرتبطة به سيخدم مواطني ومقيمي منطقة القصيم، وهو امتداد للأعمال والإسهامات التي تقدمها الجامعة في مجال خدمة المجتمع، مُثمناً دعم وتوجيهات معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، ومتابعته المستمرة وحرصه على خدمة الطلاب والمجتمع.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شاهد.. أقوى ساعة يد في العالم

شاهد.. أقوى ساعة يد في العالم

تسمم 31 طالبة بجامعة القصيم

تسمم 31 طالبة بجامعة القصيم

جامعة القصيم تعلن عن حاجتها لمعيدين من الجنسين بعدد من التخصصات 

جامعة القصيم تعلن عن حاجتها لمعيدين من الجنسين بعدد من التخصصات 

جامعة القصيم تفتح باب القبول لغير المواطنين

جامعة القصيم تفتح باب القبول لغير المواطنين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع
تقارير وحوارات

والد «الطفل المحروق» بالماء المغلي يروي لـ «تواصل» تفاصيل الحادث المروع

المزيد
على هامش الحياة.. أم في صميمها؟
مقالات

على هامش الحياة.. أم في صميمها؟

المزيد
الحب والمودة بين الزوجين
تدوينات حرة

الحب والمودة بين الزوجين

المزيد
إجازة بدون إجازة
مقالات

إجازة بدون إجازة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>