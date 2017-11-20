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«ورقة شجر» تباع بمبلغ خيالي (صور)

«ورقة شجر» تباع بمبلغ خيالي (صور)
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تواصل – وكالات:

عرضت دار مزادات فرنسية عريقة، آخر ورقة شجر ذهبية من الأوراق التي كانت تزين تاج نابليون الأول، للبيع بمزاد علني، فبيعت بمبلغ خيالي.

ووفقاً لصحيفة “ليكسبريس” الفرنسية، عرضت دار أوزينات للمزادات آخر ورقة من ورقات الغار الذهبية الخمس التي كانت تزين تاج الإمبراطور نابليون الأول، الذي ارتداه خلال تتويجه عام 1804 بمبلغ 625 ألف يورو.

وأفادت دار المزادات أن هذا المبلغ تجاوز التقديرات المتوقعة، التي كانت تتراوح ما بين 100 – 150 ألف يورو، مشيرة إلى أن هذه القطعة الفريدة من تاج الإمبراطور الفرنسي أثارت اهتمام جامعي التحف الفرنسيين والأجانب.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن ورقة الغار الذهبية لم تتهالك كبقية الأوراق الخمس، وذلك لحفظها في صندوق خشبي صغير وأنيق، فاحتفظت برونقها وببريقها، الأمر الذي جعل رواد المزاد يتهافتون على شرائها بهذا الثمن.

 

ورقة غار ذهبية من تاج نابليون

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