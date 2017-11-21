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«النمر» يحذِّر من «خلطة زنجبيل»: قد تؤدي إلى «نزيف»

«النمر» يحذِّر من «خلطة زنجبيل»: قد تؤدي إلى «نزيف»
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تواصل – فريق التحرير:

حذَّر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من الإفراط في تناول مركب “الزنجبيل مع الأسبرين”؛ نظراً لأنه قد يؤدي للنزيف.

وكتب “النمر” في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” وعنونها بـ”لمن يتناولون الأسبرين”: إن “الأفضل ألا يتعدى استهلاكك من الزنجبيل 1 جرام يومياً لأنه أكثر من ذلك فإنه سيؤدي مع الأسبرين إلى زيادة سيولة الدم، وبالتالي النزيف”.

يشار إلى أن “الزنجبيل مع الأسبرين” هو مركب شائع يستخدمه كثيرون من أجل زيادة نسبة السيولة في الدم، بسبب فعاليته العالية.

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